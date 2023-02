© picture alliance/dpa | Gerald Matzka



Auch ihr Besuch einer Klimakonferenz, die im September 2022 in New York stattfand, brachte ihr statt Bewunderung hauptsächlich Ärger ein: Mit dem Flieger anreisen, um täglich in neuen Outfits zu posieren und dann auch noch mit einem Einwegkaffee fotografiert werden – diese CO2-Bilanz konnte sich sehen lassen. Immerhin, sie befindet sich in guter Gesellschaft.