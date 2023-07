© Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com



So sexy und doch so brav: Model Adriana Lima lebte bis zu ihrem 27. Lebensjahr keusch, wie sie einst offenbarte. Erst als sie den Basketballspieler Marko Jaric heiratete, war "es" so weit. 2016 ging die Ehe allerdings in die Brüche.