Auch für Seth Rogen ist es eine Lifestyle-Entscheidung: "Ich kenne niemanden, der so viel Glück erfährt durch seine Kinder, wie wir durch unsere Nicht-Kinder", sagte er 2021 zu Talkshow-Star Howard Stern. "Wir (meine Frau Lauren Miller und ich) sind die ganze Zeit total durchgeknallt! Am Samstagmorgen liegen wir im Bett und kiffen, kucken uns nackt Filme an. Wenn wir Kinder hätten, ginge das nicht." Ein etwas anderer Lebensentwurf.