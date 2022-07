Lookalikes! Diese Töchter sehen aus wie ihre berühmten Mütter

© Cubankite / Shutterstock.com / imago/MediaPunch



Bei dem Namen Willow Sage Hart denkt jeder sofort an Sängerin Pinks süßen Mama-Tochter-Song "Cover Me in Sunshine". Auch optisch wird bei den beiden klar: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Elfjährige trägt denselben blonden Kurzhaarschnitt wie ihre Mutter.