Promi-Verlobungen 2023: Bei diesen Stars gab einen Antrag

Am 23. April postete Reality-Star Philipp Stehler ein Video, in dem er vor seiner schwangeren Freundin Vanessa Ciomber auf die Knie geht. "Sie hat Ja gesagt", kommentierte er freudig. Kurz darauf heiratete das Paar bereits im ganz kleinen Rahmen - nur zu zweit. Am 9. Juni kam ihr Sohn zur Welt.