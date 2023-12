© John Rainford/Cover Images



Er schrieb einen der berühmtesten Weihnachts-Songs aller Zeiten, und genau deswegen kann Bob Geldof den Festtagen nichts mehr abgewinnen. Jedes Mal, wenn er beim Einkaufen Band Aids 'Do They Know It's Christmas' hört, möchte er schreien. "Es treibt mich in den Wahnsinn", stöhnte er in einem Interview.