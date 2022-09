© imago images/United Archives



Schauspieler Will Smith feierte mit der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" seinen Durchbruch. In der Serie spielt er einen Straßenjungen, der zu seinen reichen Verwandten nach Bel-Air, Los Angeles, geschickt wird, um dort in Sicherheit seinen Schulabschluss zu machen. Wie heißt der Cousin von Will Smith in der Serie?