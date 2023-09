© Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images



Elyas M'Barek gilt in Deutschland als Frauenschwarm und Sexsymbol – aber nicht zuhause in New York, bei seiner amerikanischen Ehefrau Jessica. "Meine Frau nimmt mich ganz anders wahr, sie hat auch nicht alle meine Filme gesehen", verriet er dem Newsportal ‘Watson’. "Zu Hause bin ich einfach ich und kein Filmstar."