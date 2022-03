© [M] imago/ZUMA Wire / imago/UPI Photo



Lady Gaga, Michael Douglas, Brian Cox und viele weitere Stars äußern sich bei den SAG Awards zur russischen Invasion in die Ukraine. US-Schauspieler Michael Douglas bekundete: "Wenn es jemals eine Zeit gab, in der wir zu schätzen wussten, was wahre Demokratie ist, dann bin ich so stolz auf das, was die Menschen in diesem Land getan haben".