Hailey Bieber (25) erlitt Anfang März einen "Mini-Schlaganfall", wie sie in den sozialen Medien verriet. Sie saß demnach mit ihrem Ehemann Justin Bieber am Frühstückstisch, als sie plötzlich nicht mehr richtig sprechen konnte und taube Finger bekam. In der Klinik ging es ihr dann besser.