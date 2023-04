© BauerGriffin/INSTARimages



Jennifer Coolidge ist cool. Im Alter von 61 Jahren ist die Schauspielerin ('The White Lotus') zur Kultfigur in Hollywood geworden. Jetzt wird sie vom Magazin ‘Time’ auf der Liste der einflussreichsten Menschen weltweit geführt. Die so Geehrte kann indes gar nicht so richtig verstehen, warum man ausgerechnet jetzt plötzlich so auf sie abfährt.