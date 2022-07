Verliebt und verschmäht: Diese Promi-Schwärmereien blieben unerwidert

© 2016 CarlaVanWagoner/Shutterstock.com / Kathy Hutchins/Shutterstock.com



In einem Interview gestand Chloë Grace Moretz (25), dass sie als Kind in Aaron Carter (34) verliebt war. Der meldete sich später via Twitter: "Darf ich dich zum Dinner ausführen? Die Schwärmerei beruht auf Gegenseitigkeit." Geklappt hat es nicht.