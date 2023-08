© picture alliance/dpa/Revierfoto



Sängerin Marie Reim hat sich die Haare kurz schneiden lassen und liebt es, mit Perücken immer wieder neue Looks auszuprobieren. “Ich wollte kürzer gehen, weil ich in Zukunft gerne mit Perücken arbeiten würde. So viele Farben und Styles, wie ich probieren will – sollte ich nicht (mehr) mit meinem Naturhaar machen“, schrieb sie kürzlich auf Instagram und stellt dort seither immer neue Frisuren vor.