© picture-alliance / dpa | Stefan Hesse



Was wurde aus Bärbel Schäfer?

Sie gehörte zu den beliebtesten Talkshow-Stars: Mit ihrer Sendung "Bärbel Schäfer" prägte sie die TV-Landschaft der 90er und wurde für ihr Talkformat mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Dann wurde es still um die Moderatorin. Was macht sie heute?