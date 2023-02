Wie Ben Affleck und Matt Damon: Diese Stars gingen zusammen zur Schule

© Everett Collection / Shutterstock.com



Genauso wie Freddie Prinze Jr., wenn auch drei Klassen unter Harris. Der Schauspieler war unter anderem in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" zu sehen. Er hatte seine Schauspielkarriere schon an den Nagel gehängt, feierte 2022 im Netflix-Film "Christmas With You" aber sein Comeback.