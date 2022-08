Kurz nach dem Liebescomeback folgen die Baby-News: Sänger Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria verkünden auf Instagram, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs bekommen.

Überraschende Neuigkeiten bei Pietro Lombardi (30): Der Sänger und seine Partnerin Laura Maria erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Die Baby-News haben beide stolz mit einem süßen Pärchenfoto auf Instagram verkündet.

Die Influencerin sitzt dabei auf dem Schoß ihres Liebsten und umarmt ihn strahlend, während er sie auf die Wange küsst. Dabei hält Laura Maria einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera, der Sänger hingegen kleine, weiße Schühchen. "Wenn aus Liebe Leben wird... Baby Lombardi ist unterwegs... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben", schreiben sie in ihrem Post. Das Paar freue sich darüber, sein "Glück" mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Diese Stars gratulieren dem Paar

In den Kommentaren sind bereits reihenweise Glückwünsche von Stars und Kollegen zu lesen. "Ach wie schön das ist. Endlich ist es raus Mama Mia. Patenonkel Stef ist da", schreibt etwa Stefano Zarrella (31). "Nur das Beste für euch", wünscht außerdem Profiboxer Felix Sturm (43). Dschungelkönig Filip Pavlovic (28) kommentiert: "Glückwünsch an euch beide, viel Liebe, Gesundheit und ganz viele schöne Momente für euch drei. Alessio freut sich jetzt großer Bruder zu werden."

Pietro Lombardi und Laura Maria haben erst Mitte Juni ihr Liebescomeback öffentlich gemacht. Sie waren bereits 2020 ein Paar, gaben jedoch nach ein paar Monaten ihre Trennung bekannt. Von 2013 bis 2019 war Lombardi mit Sängerin Sarah Engels (29) verheiratet. Aus ihrer Beziehung stammt Sohn Alessio (7).