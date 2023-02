Post Malone wird auf seiner "Twelve Carat"-Tour durch Europa auch in Deutschland Halt machen. Der Rapper und Sänger wird im Mai ein einziges Konzert hierzulande geben.

Post Malone (27) geht im April und Mai auf Tour durch Europa und Großbritannien. Der US-Musiker wird laut eines Beitrags auf seinem offiziellen Instagram-Account 13 Shows spielen, darunter ein Konzert in Deutschland. Am 1. Mai wird er die Lanxess Arena in Köln beehren.

Wann startet der Vorverkauf?

Der Vorverkauf für das Deutschlandkonzert startet am Freitag, 3. März um 12:00 Uhr bei Eventim. Der Tour-Auftakt ist für den 22. April in Oslo geplant. Danach geht es für den Musiker unter anderem noch nach Kopenhagen (26. April), Antwerpen (28. April), Zürich (30. April), London (4. und 6. Mai) und Dublin (9. Mai). Das Abschlusskonzert soll am 19. Mai in Amsterdam erfolgen.

Namensgeber seiner "Twelve Carat"-Tour ist sein zuletzt veröffentlichtes Album "Twelve Carat Toothache", das er Anfang Juni 2022 herausgebracht hat. Das Werk kann mit einer prominenten Gästeliste aufwarten: Post Malone, bürgerlich Austin Richard Post, arbeitete für seine vierte Platte unter anderem mit Doja Cat (27), The Kid Laroi (19) und The Weeknd (33) zusammen.