Seit dem gestrigen Donnerstag können Karten für die Europa-Tour von Rammstein erworben werden, in wenigen Stunden schlugen Millionen zu. In Deutschland gibt es keine freie Karte mehr - aber in einigen anderen Ländern.

Die vor nicht mal 24 Stunden angekündigte Europa-Tour von Rammstein ist mal wieder ein Kassenschlager. Die Band hat auf Instagram mitgeteilt, dass innerhalb weniger Stunden mehr als eine Million Karten verkauft worden sind. Viele Hallen, darunter Berlin und München, waren somit schnell ausverkauft. Kurzerhand fügten Rammstein sieben Zusatzkonzerte hinzu: Zwei im Münchner Olympiastadion, eines im Berliner Olympiastadion, eines in Groningen in den Niederlanden, eines in Wien und eines in Brüssel - allesamt sind bereits wieder ausverkauft. Lediglich für die Zusatzshow in Odense in Dänemark sind noch Tickets zu haben. View this post on Instagram A post shared by Rammstein (@rammsteinofficial) Rammstein-Konzert und Städtetrip? Insgesamt 27 Konzerte geben Rammstein auf ihrer Tour vom 22. Mai bis 5. August 2023. In Deutschland hat die Band insgesamt sieben ausverkaufte Shows geplant. Wer sie trotzdem sehen möchte, könnte das Konzert mit einem Städtetrip verbinden. Momentan gibt es noch Tickets etwa in Bern, Budapest, Madrid oder Lissabon - lange zögern sollte man aber nicht.