Er soll eine Frau gewürgt haben: Der Rapper Marteria ist in den USA kurzzeitig unter Arrest gestellt worden. Inzwischen ist er aber gegen Kaution wieder frei.

Der Rapper Marteria (40) ist in den USA wegen mutmaßlicher Körperverletzung kurzzeitig unter Arrest gestellt worden. Dem bekannten deutschen Musiker wird vorgeworfen, eine Frau gewürgt zu haben. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in Berufung auf das Charlotte-Mecklenburg Police Department in North Carolina.

Marterias Akte ist öffentlich

Die Akte kann öffentlich auf der Webseite des ortsansässigen Sheriffs eingesehen werden - inklusive Marterias Mugshot. Dem Polizeidokument zufolge wurde die mutmaßliche Körperverletzung am 30. März 2023 bei der Polizei gemeldet. Der Vorwürfe lauten "Strangulationsangriff" und "Angriff auf eine Frau".

Gegen Kaution wieder freigelassen

Im Gefängnis muss er aber inzwischen nicht mehr sitzen: Dem "Spiegel"-Bericht zufolge sei Marteria - mit bürgerlichem Namen Marten Laciny - gegen eine Kaution von 5.000 Dollar wieder freigelassen worden. Doch damit ist der Fall noch nicht erledigt: Für den 18. April 2023 sei ein Verhandlungstermin angesetzt, zu dem der 40-Jährige erscheinen müsse. Bis zu einem etwaigen Urteil gelte die Unschuldsvermutung. Der Rapper selbst wolle sich seinem Anwalt zufolge nicht zu den Vorwürfen äußern.