Instagram

Rita Ora

Rita Ora zeigt sich total versaut

Eigentlich präsentieren sich Stars aufvon ihrer besten Seite. Die britsche Sängerin und Schauspielerinzeigt sich auf ihrem neuesten Beitrag jedoch total versaut.

Mit ihren über 16 Millionen Instagram-Abonnenten teilt sie ein heißes Bikini-Foto vom Strand. Das Gesicht der 31-Jährigen und ihre heißen Kurven sind dabei von schlammigem Sand ganz verdreckt.

So reagieren die Fans von Rita Ora

In verschiedenen Posen blickt Rita Ora lasziv in die Kamera und verreibt den Schlamm auf ihrem Körper. So viel Erotik kommt bei ihren Fans gut an. Sie hinterlassen Kommentare wie: "Du siehst so toll aus 😍😍❤️❤️‍🔥❤️‍🔥❤️", "Du bist eine Königin❤️" und "Du bist so schön. Ich liebe dich so sehr".