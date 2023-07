Superstar Robbie Williams wird im Dezember das diesjährige Ski-Opening in Schladming eröffnen. Zur Pressekonferenz reiste der Sänger in einem mit seinem Namen beschrifteten Helikopter.

Für Wintersport-Fans ist das alljährliche Ski-Opening im österreichischen Schladming am Fuße des Skiberges Planai ein absolutes Highlight. Bereits seit Jahren ist es dort zur Tradition geworden, die Ski-Saison im örtlichen Planai-Stadion durch hochkarätige Musik-Acts zu eröffnen. So gastierte etwa im Jahr 2007 die US-Sängerin Pink in der idyllischen Steiermark-Gemeinde, gefolgt von Künstlern wie Kid Rock (52), David Guetta (55), Natalia Kills (36) oder den Toten Hosen.

Seit dem vergangenen Sonntag steht fest, dass sich bei dem diesjährigen Ski-Opening am 7. und 8. Dezember 2023 mit Robbie Williams (49) eine der größten Show-Legenden der Gegenwart die Ehre geben wird. Um den prominenten Coup angemessen zu zelebrieren, scheuten die Organisatoren des Opening-Spektakels am vergangenen Sonntag weder Mühen noch Kosten, um den internationalen Superstar gebührend bei einer Pressekonferenz auf der Reiteralm nahe Schladming zu begrüßen.

Glamour-Landung mit "Robbie Williams"-Helikopter

Dort landete der ehemalige Take-That-Star in einem eigens mit seinem Namen und dem Ski-Opening-Logo gebrandetem Helikopter, um von Event-Veranstaltern und den Geschäftsführern der Schladminger 4-Berge-Skischaukel in Empfang genommen zu werden. Für seinen Auftritt hatte sich Williams angesichts sommerlicher Temperaturen für ein Outfit aus grünem Zweiteiler mit kurzen Beinkleidern und einem Paar brauner Pantoffeln entschieden, das in Kombination mit einer stylischen Sonnenbrille eigenwilligen Glamour verströmte. Für einen Fototermin ließ er sich bereitwillig einen steirischen Trachten-Janker umhängen, den er zur eigentlichen Pressekonferenz jedoch wieder ablegte.

Freizeit nach Konzertabsage in Kärnten

Der berühmte Entertainer hielt sich nicht nur anlässlich des Presse-Events in der Region auf. Zwei Tage zuvor war zudem ein Konzert auf der Burg Hochosterwitz in Kärnten geplant, das jedoch wetterbedingt kurzfristig abgesagt werden musste. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, habe Williams die unerwartete Freizeit genutzt, um Tennis und Golf zu spielen. Zudem habe er täglich ein Schnitzel verspeist.

Selbstbewusster Auftritt trotz "körperdysmorpher Störung"

Nachdem Robbie Williams in den vergangenen Tagen mit Aussagen zu seinem inneren Kampf mit seinem äußerlichen Erscheinungsbild für Schlagzeilen sorgte und über seine körperdysmorphe Störung berichtete, legte er bei seinem Pressetermin auf der Alm einen erstaunlich glamourösen und selbstbewussten Auftritt hin. Dort sprach er nicht über psychische Probleme, sondern vor allem über die beeindruckende Landschaft, in der er sich derzeit befinde. "Wirklich gut, wirklich malerisch", schwärmte er laut österreichischen Medien. "Ich glaube nicht, dass der Rest der Welt weiß, wie schön Österreich wirklich ist".