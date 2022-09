Ein seltener Anblick: Alle vier Kinder von Robbie Williams und Ayda Field auf einem Foto vereint. Die Gesichter der Kids sind dabei aber nicht zu sehen.

Alle vier Kinder von Robbie Williams (48) auf einem Foto: Diesen seltenen Anblick bescherte seine Frau Ayda Field (43) den Fans in einer Instagram-Story. Die Kids verewigen sich auf dem Bild mit ihren Händen auf einer Wand. Die vier sind allerdings nur von hinten zu sehen. So handhabt es die US-Schauspielerin auf allen Bildern ihres Nachwuchses, die sie in den sozialen Medien veröffentlicht.

Williams-Töchter im Partnerlook

Die vier Williams-Kids sind auf dem Schnappschuss der Größe nach angeordnet: Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) und Beau (2). Die beiden Mädchen tragen Partnerlook: Ein weißes Kleid mit kleinen roten Punkten. In ihrer Instagram-Story zeigt Ayda Field auch ein Bild von einer typisch britischen Teatime. Eine Hommage an Queen Elizabeth II., die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben war.

Auf ihrem Instagram-Account lässt Ayda Field ihre Fans immer wieder an ihrem Privatleben Teil haben. So postete sie zum Beispiel ein Video, das sie mit Gatte Robbie und Freunden bei einer Party Monopoly zeigt. Die Gesichter ihrer Kinder zeigt sie dabei nie.

Robbie Williams und Ayda Field sind seit 2006 liiert. 2010 heirateten sie in Beverly Hills.