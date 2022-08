Vor acht Jahren starb Schauspieler Robin Williams (1951-2014) durch Suizid. Seine Kinder erinnerten deshalb am Donnerstag (11. August) an den "Good Will Hunting"-Star. "Papa, an deinem achten Todestag erinnere ich mich daran, wie unglaublich freundlich und froh du warst. Ich vermisse dich zutiefst, du wundervoller, haariger Mann und heute werde ich dein Leben feiern. Liebe dich so so sehr", schrieb sein Sohn Zachary Williams (39) bei Twitter.

Dad, on the eighth anniversary of your passing, I'm remembering how incredibly kind and joyful you were. I deeply miss you you wonderful, hairy man and will be celebrating your life today. Love you so so much! pic.twitter.com/UBa51xeN2g

Auch seine Tochter Zelda Williams (33) zollte ihrem Vater bei Twitter Tribut. Sie teilte ein Zitat des japanischen Bestseller-Autors Haruki Murakami (73): "Wenn der Sturm erst einmal zu Ende ist, wirst du dich nicht daran erinnern können, wie du ihn durchquert hast, wie du überlebt hast. Du wirst dir nicht mal sicher sein, ob der Sturm wirklich vorbei ist. Aber eine Sache ist sicher. Wenn du aus dem Sturm herauskommst, wirst du nicht dieselbe Person sein, die hineingegangen ist."

“And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in.” - Haruki Murakami