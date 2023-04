Einen Großteil seiner 78 Jahre ist Sir Rod Stewart nun schon glühender Fan des Fußballteams Celtic Glasgow. Seinen neusten Liebesbeweis trägt er künftig immer hautnah bei sich.

Dass Weltstar Sir Rod Stewart (78) seit Kindesbeinen an ein glühender Fußballfan ist, beweist der Star immer wieder gerne. Schließlich wollte er als Teenager einst selbst Profikicker werden, musste aber letztendlich feststellen, dass sein Talent im Tonstudio besser als auf dem Rasen aufgehoben war. Seiner Liebe zum schottischen Verein Celtic Glasgow tat dies bis heute keinen Abbruch, wie der Star nun auf seinem offiziellen Instagram-Account zeigt: Seine linke Schulter ziert fortan ein großes Tattoo zu Ehren des Clubs.

Stewart ließ sich das Celtic-Wappen an einem ungewöhnlichen Ort verpassen, wie er im Text zum Post preisgibt: "Ich lasse mir ein 'Glasgow Celtic'-Tattoo in Auckland stechen, um mein geliebtes Team zu feiern. 'You're in My Heart'", zitierte er zudem einen seiner Welthits. Passend dazu trug er zu dem Anlass eine auffällige Kette, die neben dem Wort "Celtic" noch ein Kleeblatt zeigt.

Warum Celtic - und warum Neuseeland?

Zwei Fragen drängen sich auf: Warum ist der gebürtige Londoner Fan des schottischen Vereins? Und weshalb ließ er sich in Neuseeland das Tattoo stechen? Stewarts Fußball-Begeisterung rührt von seinem Vater Robert. Als schottische Zuwanderer kamen die Eltern des Musikers in die englische Hauptstadt, wo Stewart 1945 schließlich das Licht der Welt erblickte. Über die Treue seines Vaters zur schottischen Nationalmannschaft wurde Stewart mit Mitte 20 auf den Club aus Glasgow aufmerksam - seither feuert er das Team seit fast 50 Jahren bedingungslos an.

Dass er seinen Liebesbeweis in Neuseeland gestochen bekam, hängt derweil mit seiner derzeit stattfindenden "The Hits"-Welttour zusammen. Dort fand das Finale seines Aufenthalts in Australasien statt, als nächstes geht es für ihn unter anderem nach Mexiko, Kanada und in die USA. Bei seinem Konzert in Neuseeland trat er sogar gemeinsam mit einigen Background-Sängerinnen in den Teamfarben und Trikots des Clubs auf. Er tat dies, um den 3:2 Sieg im Derby gegen die Glasgow Rangers zu feiern, wie er in einer Instagram-Story verkündete.