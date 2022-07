Die Tochter des ehemaligen "Boyzone"-Sängers Ronan Keating sorgt auf Instagram für Furore. Die mittlerweile 21-Jährige teilte ein Spiegel-Selfie von sich im schwarzen Bikini.

Mit dunkler Sonnenbrille und dicker Goldkette posiert Missy Keating im Badeoutfit für ihre über 50.000 Instagram-Fans und raubt ihnen mit diesem Schnappschuss den Atem.

So zeigt sich Missy Keating auf Instagram:

So reagieren die Fans von Missy Keating

Der heiße Sommer-Look kommt gut an bei Missy Keatings Fans. Sie kommentieren das Bild mit Komplimenten wie: "Sieht fabelhaft aus Schatz 🙌🔥", "heiße Schnitte🔥🔥🔥" und "Wunderschön und sexy ❤️".

Auch die Produzenten der englischen Ausgabe von "Love Island" sollen sich um Missy Keating gerissen haben, bevor in diesem Jahr ihr Bruder Jack in der Dating-Show zu sehen war.

Missy Keating hat bereits in mehreren Filmen mitgespielt ("Dark Touch", "The Sea"") und war 2021 Teilnehmerin der englischen Ausgabe von "Dancing with the Stars".