Die ehemalige Miss World, Rosanna Davison, will die ukrainische Leihmutter, die ihre Tochter ausgetragen hat, nach Dublin holen.

Die ehemalige Miss World, Rosanna Davison (37), will der ukrainischen Leihmutter, die ihre erste Tochter Sophia im Jahr 2019 ausgetragen hat, helfen. Wie die Tochter von Musiker Chris de Burgh (73) dem irischen "Independent" erzählte, soll sich die Frau in ihrem Haus in der Seehafenstadt Cherson vor den russischen Truppen schützen. Davison will sie nach Dublin holen, doch ihre Leihmutter habe das Gefühl, sie könne ihr Haus nicht verlassen.

"Unsere Leihmutter lebt mit ihrem kleinen Mädchen und ihrer Familie in Cherson, das nachweislich von der russischen Armee eingenommen wurde. Ich habe gestern mit ihr gesprochen und sie war in Sicherheit, aber sehr verängstigt", erzählt Rosanna Davison.

"Sie ist in einem Unterschlupf untergebracht, aber draußen hört man viele Schüsse, sie haben noch fließendes Wasser, aber das Essen wird langsam knapp. Ich habe sie eingeladen, ihre Tochter nach Irland zu holen, damit sie bei uns leben kann, aber sie glaubt nicht, dass es möglich ist, die Stadt jetzt zu verlassen, da sie vollständig von russischen Truppen umzingelt ist. Es scheint im Moment unwahrscheinlich, dass sie entkommen kann. Wes und ich sind sehr aufgeregt und machen uns Sorgen um ihre Sicherheit." Alles, was sie tun könne, sei, mit ihr in Kontakt zu bleiben, sagt Davison weiter. "Wir sorgen uns sehr um sie, und natürlich hätten wir Sophia nicht, wenn sie nicht gewesen wäre. Sie ist ein wunderbarer Mensch."

Dank der Leihmutter zum Elternglück

Das Model sei "schockiert und am Boden zerstört" über die Situation in der Ukraine und sagt, dass Kiew eine beeindruckende Stadt mit "wunderbaren Menschen" sei. "Wir haben das schöne Kiew 2019 sehr gut kennengelernt. Wir haben dort Freunde gefunden und werden immer eine Verbindung zu Kiew haben, da es Sophias Geburtsland ist", so die gebürtige Irin. Sie und ihr Ehemann Wes hätten insgesamt sieben Wochen in der Stadt verbracht, als sie sich auf den Weg machten, zum ersten Mal Eltern zu werden. Ihr Herz hänge an dem Ort.

Rosanna Davison und Wesley Quirke sind seit 2014 verheiratet. Nach der kleinen Sophia Rose Quirke wurden die beiden im November 2020 noch Eltern der Zwillinge Hugo und Oscar. "Wir hatten in den vergangenen Jahren mit vierzehn Schwangerschaftsverlusten und einer herausfordernden Fruchtbarkeitsreise zu kämpfen, bevor wir Sophia im November letzten Jahres [2019] schließlich mit Hilfe einer Leihmutter begrüßen durften", erklärte Davison im Juli 2020, als sie ihre Zwillingsschwangerschaft via Instagram bekanntgab.