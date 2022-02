Ryan Reynolds und sein Schauspielkollege Rob McElhenney haben vor einem Jahr den Fußballverein AFC Wrexham gekauft. Zum einjährigen Jubiläum spendieren sie Fans des Clubs 365 Gin Tonics.

Ryan Reynolds (45) and Rob McElhenney (44) geben eine stattliche Runde aus. Die beiden Hollywood-Stars bezahlen in einem Pub im walisischen Wrexham 365 Gin Tonics für Fußballfans. Damit feiern sie das einjährige Jubiläum ihres Kaufs des Fußballclubs AFC Wrexham. Auf die Aktion machten die beiden mit einem Flyer in der Bar aufmerksam. Der Verein hat deren Nachricht auf seinem Instagram-Account mit 83.000 Followern geteilt.

Hollywood-Stars besitzen einen Fußballverein

Von dem Flyer können sich Fans Streifen abreißen, auf denen "Dieser geht auf RR McReynolds" steht. Damit dürfen sich die Fußballfans umsonst einen der 365 Gin Tonics abholen. Vor zwölf Monaten haben die beiden Stars den Fußballclub gekauft. Sie investierten damals angeblich zwei Millionen britische Pfund in den Club. Durch die internationale Aufmerksamkeit wird er seither unter anderem von TikTok und Expedia gesponsert. Auch die Marke des Gins, der ausgeschenkt wird, wird als Sponsor genannt: Aviation Gin.

Diese gehörte noch vor einigen Jahren Reynolds selbst. Laut Medienberichten hat der Hollywood-Star die Marke 2020 für 610 Millionen US-Dollar verkauft. Reynolds wird allerdings angeblich noch in den nächsten zehn Jahren das Gesicht der Marke sein.