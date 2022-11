Der US-Sänger B. Smyth (1994-2022) ist tot. Er wurde nur 28 Jahre alt. Der tragische Todesfall ereignete sich am vergangenen 17. November. Der Bruder des Künstlers gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt. B. Smyths Bruder Denzil schrieb auf dem offiziellen Kanal des Verstorbenen: "Heute muss ich bedauerlicherweise mitteilen, dass mein Bruder an diesem Morgen an Lungenversagen gestorben ist - nach einem langen Kampf mit einer Lungenfibrose." In Namen seines verstorbenen Bruders und seiner Familie dankt Denzil allen "für all die Liebe und Unterstützung der zurückliegenden Jahre".

B. Smyth schaute auf der Intensivstation Videos seiner Fans

B. Smyth, der mit bürgerlichem Namen Brandon Smith hieß, schaute sich seinem Bruder Denzil zufolge in seinen letzten Tagen auf der Intensivstation "Tanz-Challenges" an, die Fans zu seiner zuletzt erschienenen Single "Twerkaholic, Pt.2" erstellt und online geteilt hatten. "All diese neuen TikToks und Instagram-Reels haben ihn wirklich, wirklich glücklich gemacht", so der Bruder des Verstorbenen im Video.

Bekannt wurde B. Smyth zu Beginn der 2010er Jahre mit Covern berühmter Songs, die er auf YouTube postete. So schaffte es der 1994 in Fort Lauderdale geborene Künstler mit Cover-Versionen von Rihannas (34) "Stay" und Miguels (37) "Quickie" bereits auf jeweils rund eine halbe Million Aufrufe. Im Jahr 2012 wurde B. Smyth dann von Motown Records unter Vertrag genommen. Sein 2014 veröffentlichter Track "Twerkaholic" schaffte es auf YouTube auf 17 Millionen Aufrufe.