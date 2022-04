Bei ihrem Konzert in Berlin war Sarah Connor so aufgeregt wie noch nie. Der Grund? Ihr jüngster Sohn Jax saß im Publikum und sah die Mama zum ersten Mal in ihrem Element.

Gleich in mehrerlei Hinsicht ist Sarah Connors (41) Konzert in Berlin etwas ganz Besonderes für die Musikerin gewesen. Erstmals seit einer Ewigkeit und aufgrund der aufgehobenen Maskenpflicht habe sie wieder "in tausende Gesichter geschaut!!! Nicht nur in Augen, in GANZE Gesichter mit Mündern, die gelächelt, gesungen und geschrien haben!", schreibt der Star bei Instagram. Noch mehr aber freute sie laut des Posts, dass ihr größter kleiner Fan erstmals bei einem Konzert mit dabei sein konnte: Sohnemann Jax (5).

Den historischen Moment für den Kleinen hielt Connors Schwester und Ehefrau von Rapper Bushido (43), Anna-Maria Ferchichi (40), mit einem Foto fest. Darauf ist der Hinterkopf von Jax zu sehen, der staunend auf die zahlreichen Menschen in der Arena blickt, die allesamt gekommen sind, um seine Mutter zu sehen und zu hören. Weil ihr "kleiner Jax zum ersten Mal die Show gesehen" hat, sei sie besonders aufgeregt gewesen. "So richtig konnte er sich glaube ich bis gestern nicht vorstellen, was Mama macht, wenn sie sagt, sie geht auf Tour."

Er eifert ihr schon nach

Allem Anschein nach konnte Connor mit ihrem Konzert bleibenden Eindruck auf Jax hinterlassen. Zwar hege er noch immer den festen Karriereplan, "Bagger- und Abrissbirnenfahrer" zu werden. Eine zweite Laufbahn als Musiker könne er sich aber zumindest in den eigenen vier Wänden schon vorstellen.

Wenn seine Geschwister irgendwann einmal ausziehen und ihre Zimmer frei werden, habe er seiner Mama daher angeboten: "Können wir da mal eine Bühne aufbauen, dann mach ich da mal ein Konzert für DICH. Ich bau' die dann [...] und abends mach ich Konzerte."

Sarah Connor und ihr Ehemann Florian Fischer haben zwei gemeinsame Kinder - neben ihrem Sohn noch die Tochter Delphine (10). Die Sängerin hat aus ihrer vorangegangenen Ehe mit Marc Terenzi (43) zudem Sohn Tyler (18) und Tochter Summer (15).