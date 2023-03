Von 2011 bis 2016 waren die beiden Schauspieler Saskia Valencia und Thorsten Nindel ein Liebespaar. Noch heute stehen sich die beiden extrem nahe, wie die Ex-"GZSZ"-Schauspielerin jetzt verriet. Auch neue Männer müssten sich mit Nindel arrangieren: "Mich gibt's nicht ohne den."

Die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin Saskia Valencia (58) und ihr Ex-Partner und Kollege Thorsten Nindel (58) stehen sich bis heute sehr nahe. Von 2011 bis 2016 war sie mit dem Schauspieler liiert, der für sie "immer ein wahnsinnig geliebter Mensch" bleiben wird. Das erzählte sie im Interview mit dem Magazin "Bunte". Sie seien heute zwar kein Paar mehr, aber es wäre "trotzdem irgendwie eine Beziehung": Die tiefste Freundschaft, die sie sich vorstellen könne.

Wenn sie andere Männer kennen lerne, würden diese große Fragezeichen in ihren Augen bekommen, denn: "Mich gibt's nicht ohne den." Nindel werde immer in ihrem Leben bleiben. Die Beziehung mit einem weiteren Verflossenen lässt Valencia jedoch nicht in einem solch guten Licht glänzen. "Die Beziehung mit Helmut Zierl hat mich ganz viel Kraft und Zeit gekostet - und ich hätte sie mir wirklich schenken können", erzählt die Schauspielerin.

Zierl (68) und Valencia waren rund zehn Jahre ein Paar und trennten sich im Jahr 2011. "Ich kam aus der Ehe mit Nicolas und wollte alles richtig machen in der neuen Beziehung. Hätte ich damals mehr Weitsicht gehabt - ich hätte diese Beziehung viel früher beendet", so der TV-Star. 1987 heiratete sie den kolumbianischen Bauingenieur Nicolás Valencia, dessen Nachname sie auch nach der Trennung 1999 behielt.

Doch geht sie möglicherweise bald neue Wege in der Liebe? Sie denke über eine Hochzeit mit einer anderen Frau nach: "Ich habe eine Freundin - eine Frau Dr. Dr. -, die möchte mich unbedingt heiraten." Sie selbst wolle zwar nicht unbedingt eine lesbische Beziehung, aber zwischendurch habe sie sich schon gedacht: "Warum eigentlich nicht?" "Ich habe sie nur noch nicht geheiratet, weil mir ihre finanziellen Verhältnisse ein bisschen zu undurchsichtig sind. Da möchte ich nicht noch einmal reinfallen", erzählt die Schauspielerin. Letzten Endes muss sie aber ganz ehrlich sagen: "Ich habe schon ganz gerne Männer."

Saskia Valencia findet Richard David Precht "optisch ganz gut"

Auf die Frage, ob sie sich in späteren Jahren nicht doch noch jemanden zum Liebhaben wünsche, erklärt Valencia: "Nein, da muss ja vorher noch was passieren." Bevor für sie die Zeit des liebevollen In-den-Arm-nehmens komme, muss "ja noch was abgehen".

Sie könnte nicht mit einem Mann zusammen sein, der sie nicht erotisch reize: "Da habe ich doch lieber viel Zärtlichkeit mit meinen Enkelkindern." Ihr mangele es auch nicht an Bewerbern, aber sie habe eben gewisse Ansprüche. Wer denn ihr Typ wäre? "Der Richard David Precht, unser allseits bekannter Philosoph. Den finde ich optisch ganz gut", so Valencia. Jedoch wisse sie, dass sie in ihrer Stube über ihn denken würde: "Oh mein Gott, Junge, du findest dich aber auch richtig geil, oder?" Damit wäre jeglicher erotischer Reiz verloren. Männer, die so von sich eingenommen sind, finde sie unsexy.