Busy Philipps und Marc Silverstein haben überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Die US-Schauspielerin und der Drehbuchautor waren 14 Jahre verheiratet.

14 Jahre waren Busy Philipps (42) und Marc Silverstein (50) verheiratet. Jetzt hat die US-Schauspielerin öffentlich bekannt gegeben, dass das Paar künftig getrennte Wege gehen wird. In der jüngsten Folge ihres Podcasts "Busy Philipps is doing her best" erklärte sie: "Marc und ich sind schon sehr lange getrennt und unsere Kinder wissen es, unsere Familien wissen es, unsere Freunde wissen es."

Demnach sei es bereits im Februar 2021 zur Trennung gekommen. Anschließend hätten die beiden intensiv darüber diskutiert, wie sie öffentlich damit umgehen wollen. Ein Statement abzugeben sei für beide keine Option gewesen. "Der sicherste Weg, wie Marc und ich die Privatsphäre unserer Kinder, die wir so verdammt lieben, sicherstellen konnten, war, die Öffentlichkeit nicht einzuweihen", erklärte Philipps, die mit dem Drehbuchautor die beiden Kinder Birdie (13) und Cricket (8) hat.

Kein Rosenkrieg in Sicht

Trotz Trennung scheinen die beiden ein harmonisches Verhältnis zueinander zu haben. "Nun, wir lieben uns - sehr sogar! Und wir haben diese wunderbaren Kinder zusammen. Es gibt eine Menge Dinge, die in unserer Beziehung wirklich funktionieren", fügte die Schauspielerin hinzu.

Ob die Scheidung bereits eingereicht worden ist, ist bis jetzt nicht bekannt. Philipps und Silverstein haben sich im Juni 2007 das Jawort gegeben.