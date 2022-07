Nur noch wenige Wochen, dann gibt Helene Fischer in München ihr Mega-Konzert. Zuvor veröffentlicht sie am heutigen Donnerstag das Musikvideo zu ihrer Single "Liebe ist ein Tanz".

"Alles an Dir zieht mich magisch an", heißt es in Helene Fischers (37) neuer Single "Liebe ist ein Tanz" aus ihrem Erfolgsalbum "Rausch". Ebenso geradezu magisch angezogen dürften sich ihre Fans zum dazugehörigen Musikvideo fühlen, das am 21. Juli veröffentlicht wurde. Im mit Pailletten besetzten, glitzernden Jumpsuit zeigt die Schlagerkönigin darin mit mehreren Tänzern eine ausgefeilte Choreografie.

So zeigt sich Helene Fischer auf Instagram:

Mega-Konzert und Tour im kommenden Jahr

Am 20. August gibt Fischer ihre schon vor längerer Zeit angekündigte Mega-Show in München. Es ist das einzige für Deutschland geplante Live-Konzert in diesem Jahr. Sie wird neben einigen ihrer bisherigen Hits sicherlich auch Lieder von der neuesten Platte spielen, die 2021 erschienen ist. Bereits 24 Stunden nach Vorverkaufsstart hatte Fischer 100.000 Karten über die Ticket-Plattform Eventim verkauft, wie der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, im September 2021 mitgeteilt hatte.

2023 geht es dann auf große "Rausch"-Tour. Aktuell sind ab dem 21. März unter anderem Auftritte in Bremen, Köln, Hamburg, Leipzig, Berlin, Hannover, München und Frankfurt geplant. Zudem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Programm.