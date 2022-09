Brittany Snow und ihr Ehemann Tyler Stanaland haben sich nach zwei Ehejahren getrennt. In einem Statement erklärt das Paar, dass es damit eine "schwierige Entscheidung" getroffen habe.

Brittany Snow (36) und ihr Ehemann Tyler Stanaland gehen getrennte Wege. In gleichlautenden Statements gaben die beiden auf ihren Instagram-Accounts bekannt, dass sie "nach langer Überlegung" die "schwierige Entscheidung" getroffen hätten, sich zu trennen. Dazu teilten sie ein Sepia-Foto, auf dem die beiden nebeneinander in einer U-Bahn sitzen, Snow hat dabei ihren Kopf an die Schulter ihres Ehemanns gelehnt.

"Diese Entscheidung wurde mit Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander getroffen", heißt es weiter. "Wir haben erkannt, dass wir uns etwas Zeit nehmen und sicherstellen müssen, dass jeder von uns ein möglichst erfülltes und authentisches Leben führt." Snow und Stanaland hätten "diese Reise als beste Freunde begonnen". Ihre Beziehung werde "weiterhin Priorität haben, nicht nur für uns, sondern auch für unseren Hund Charlie".

"Selling the OC"-Teilnahme hat Ehe angeblich "belastet"

Laut Insidern, die das "People"-Magazin zitiert, soll Stanalands Teilnahme an der Show "Selling the OC" das Ehe-Aus begünstigt haben. In der Makler-Show von Netflix werden mit viel Drama Luxusimmobilien verkauft. Im August machte Stanaland in dem Podcast "Reality Life with Kate Casey" öffentlich, dass eine seiner Co-Stars ihn abseits der Kamera versucht habe zu küssen. Eine nicht näher genannte Quelle sagte dem "People"-Magazin, dass "alle Frauen" in der Show "besessen von ihm" seien. "Er hat versucht, wirklich respektvoll zu sein, aber es hat seine Ehe zu 100 Prozent belastet."

Brittany Snow, die unter anderem aus den "Pitch Perfect"-Filmen bekannt ist, und ihr Ehemann, der als Makler und Profi-Surfer arbeitet, heirateten im März 2020 in Malibu. Im Februar 2019 hatten sie sich verlobt.