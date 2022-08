In gekonnter Pose präsentiert die italienische Synchronschwimmerin Linda Cerruti im Netz ihre acht gewonnen Medaillen bei der diesjährigen Schwimm-Europameisterschaft in Rom. Die Reaktionen auf Instagram sind unfassbar.

Die Italienerin Linda Cerruti konnte sich bei der diesjährigen Schwimm-Europameisterschaft in Rom über sechs Silber- und zwei Bronze-Medaillen freuen. Doch die Freude über dieses beeindruckende sportliche Ergebnis hielt nicht lange an.

Schwimmerin wird mit sexistischen Kommentaren überschwemmt

Nachdem die Synchron-Schwimmerin ihre acht Medaillen im Spagat auf Instagram präsentierte, wird die 28-Jährige mit widerlichen sexuellen Anspielungen in der Kommentarspalte überschwemmt.

Linda Cerruti wehrt sich gegen sexistische Kommentare im Netz

Nachdem sie von einem Freund darauf aufmerksam gemacht wurde, reagiert Linda Cerruti in einem erneuten Instagram-Post entsetzt: "Ich bin buchstäblich fassungslos und angewidert von den Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von unangemessenen, sexistischen und vulgären Kommentaren."

In ihrem Post führt sie einige Beispiele an, die weit unter die Gürtelline gehen: "Schöne Medaillen, aber der Platz zwischen Medaille 4 und 5 ist auch nicht schlecht", oder "Es ist gut, dass sie nicht auch einen Pokal gewonnen hat", "Den sieht man nur nicht, weil er in ihr steckt" steht da weitergeschrieben.

Gegen solche Kommentare wehrt sich die Profi-Sportlerin vehement: "Nach mehr als 20 Jahren Training und Aufopferung finde ich es einfach schrecklich und es tut mir im Herzen weh, Kommentare zu lesen, die meinen Körper sexualisieren. Sind zwei Beine und ein Po wirklich das, was übrigbleibt? Das Hautgesprächsthema?"

Gleichzeitig bedankt sich Linda Cerruti bei den Fans, die ihre Leistung würdigen und sie gegen solch niederträchtige Kommentare verteidigen.