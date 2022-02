Sean Penn (61) hat seine Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. Der US-Star befindet sich aktuell in dem Land, um dort einen Dokumentarfilm über die russische Invasion zu drehen. In einem Statement auf Twitter nannte er den Krieg einen "brutalen Fehler".

"Es ist bereits ein brutaler Fehler, der Menschenleben gekostet und Herzen gebrochen hat, und wenn er nicht einlenkt, glaube ich, dass Herr Putin einen schrecklichen Fehler für die gesamte Menschheit begehen wird", erklärte Penn. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) und das ukrainische Volk seien "zu historischen Symbolen für Mut und für Prinzipien aufgestiegen". Weiter führte er aus: "Wenn wir zulassen, dass [die Ukraine] allein kämpft, ist unsere Seele als Amerika verloren."

Already a brutal mistake of lives taken and hearts broken, and if he doesn’t relent, I believe Mr. Putin will have made a most horrible mistake for all of humankind. President Zelensky and the Ukrainian people have risen as historic symbols of courage and principle. (1/2)