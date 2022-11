US-Schauspielerin Catherine Zeta-Jones hat eine Reihe süßer Erinnerungsfotos ihrer Kinder veröffentlicht. Zu sehen sind Carys und Dylan "im Laufe der Jahre" an Thanksgiving.

Das Schauspieler-Ehepaar Catherine Zeta-Jones (53) und Michael Douglas (78) schickt "Happy Thanksgiving"-Wünsche an seine Followerinnen und Follower. Beide teilten ein Foto, das sie zusammen mit ihren Kindern Carys (19) und Dylan (22) vor einem von Bäumen überwucherten Haus zeigt.

Während es bei Douglas kurz und bündig in den Insta-Stories zu sehen ist, landete es bei Zeta-Jones Profil als Post im Feed. Dazu ein Foto vom festlich gedeckten Tisch und eines von ihren Kindern, die sich im Meer fröhlich umarmen. "Fröhliches Thanksgiving an alle Amerikaner in nah und fern", schreibt Catherine Zeta-Jones dazu. "Da wir dieses Jahr beruflich sehr eingespannt sind, sind wir nicht im Truthahnmodus, sondern in einem ernsthaften Dankbarkeitsmodus für die Segnungen von Gesundheit, Glück und Familie. Liebe Grüße an euch alle."

Flashback-Fotos: Carys und Dylan staunen über die Parade

In einem weiteren Post hat die gebürtige Britin dann noch ein paar Familien-Highlights versteckt. In einem Videoclip sind Fotos von vergangenen Thanksgiving-Festen zu sehen. Dabei staunen ihre damals noch sehr jungen Kinder Carys und Dylan am Fenster oder vom Balkon aus über die große Parade, die anlässlich des US-amerikanischen und kanadischen Erntedankfestes alljährlich in New York veranstaltet wird.