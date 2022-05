Sie sind das Traumpaar der vergangenen "Bachelor in Paradise"-Staffel: Jetzt haben Samira Klampfl und Serkan Yavuz die Geburt ihrer Tochter verkündet.

Der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidat Serkan Yavuz (29) hat in einem Instagram-Post die Geburt seiner Tochter verkündet. "Endlich bist du da mein Engel, gesund und wohlauf und das ist das Wichtigste. Du hast deine Mama und mich so unfassbar glücklich gemacht", erklärte der TV-Star und fügte an: "Du machst uns komplett. Wir sind jetzt eine kleine Familie mit ganz viel Liebe für dich und uns."

So heißt seine Tochter

Dazu veröffentlichte er ein Bild, auf dem er neben seinem Kind liegt und sein Händchen hält. Er wolle immer für seine "kleine Prinzessin" da sein und eine "schützende Hand" über sie haben, schreibt er weiter. "Herzlich willkommen auf dieser Welt 'Nova Skye Sya'", verriet er zudem bereits den Namen seiner Tochter, die am 23. Mai auf die Welt gekommen ist.

Auch die frischgebackene Mutter Samira Klampfl (28) hat ein erstes gemeinsames Bild mit ihrer Tochter veröffentlicht. Dazu schrieb sie: "In dieser Nacht hat sich alles verändert: Jetzt bist du unser Leben Nova Skye Sya. Mit deinen 4.845 Gramm und 56cm hast du etwas in uns ausgelöst, das wir so noch nicht kennenlernen durften: Bedingungslose Liebe." Auch die Liebe zum Vater der Kleinen habe sich mit der Geburt verändert - "Im Paradies habe ich ihn kennengelernt und nun hat er mir den Himmel auf Erden geschenkt."

Samira Klampfl und Serkan Yavuz haben sich in der dritten Staffel von "Bachelor in Paradise" gefunden. In der RTL-Kuppelshow treffen Singles aufeinander, die beim "Bachelor" oder bei der "Bachelorette" ihr Liebesglück nicht gefunden haben und erneut auf die Suche gehen. "Für mich war es klar, dass sie die Mutter meiner Kinder wird", erzählte Yavuz in der Wiedersehensshow der Kuppelshow, in der das Paar die Schwangerschaft verkündete.