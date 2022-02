Cathy Hummels zeigt sich ohne BH

Cathy Hummels präsentiert sich auf einem Instagram-Bild vor einer Palme in einem durchsichtigen Top und ohne BH. Mit dem "Oben-ohne"-Post will sie eine wichtige Botschaft für mehr Selbstliebe und Akzeptanz des eigenen Körpers senden.

Cathy Hummels setzt Zeichen für Body Positivity

Die 34-jährige Moderatorin und Influencerin schreibt zu dem freizügigen Bild: "Ohne BH. Wie viele Frauen mittlerweile. Sollte normal sein und ist es auch. Weil ich mich wohlfühle in meiner Haut. ❤️".

So zeigt sich Cathy Hummels auf Instagram

Freizügiges Bild sorgt für Zündstoff im Netz

Doch der Post für mehr Selbstbestimmung und Frauenpower sorgt unter ihren 666.000 Instagram-Abonnenten für hitzige Diskussionen. Denn offensichtlich befindet sich Cathy Hummels derzeit in Dubai, in den Arabischen Emiraten.



Der fehlende Stoff beim Outfit von Cathy Hummels ist in den Augen vieler Instagram-Nutzer Zündstoff: "Ok der Beitrag war wahrscheinlich ein Eigentor! Durchsichtiges Oberteil in Dubai 🤦🏼‍♀️ sorry aber das ist nicht unbedingt schlau!", "Ohne BH ist ok aber so transparent, ist für zu Hause." und "In den Emiraten? Super Idee! 🙈" lauten nur einige Meinungen in der Kommentarspalte.

Das sagen die Fans von Cathy Hummels

Damit spielen die Instagram-Nutzer darauf an, dass man sich aus kulturellem Respekt in den muslimisch geprägten Emiraten nicht öffentlich so freizügig zeigen sollte. Manche Fans verteidigen das Outfit von Cathy Hummels und schreiben: "Sie befindet sich aber in der Hotelanlage. Das macht den kleinen, feinen Unterschied".

Andere Nutzer stören sich an einer ganz anderen Sache. Sie sind der Meinung Cathy Hummels hätte sich die Brüste operieren lassen und fragen sich, ob man so ein ernsthaftes Statement für Body-Positivity setzen kann: ""Normal? Du jast doch Silikon drin...." , "Ist natürlich einfach sowas zu behaupten wenn man sich die Oberweite hat operieren lassen".

Cathy Hummels hat es mit ihrem Post auf jeden Fall wieder geschafft, für Aufmerksamkeit im Netz zu sorgen. Immer wieder polarisieren ihre Instagram-Beiträge und sorgen oftmals für einen regelrechten Shitstorm.