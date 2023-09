Schauspielerin Sienna Miller scheint mächtig stolz zu sein auf ihren Babybauch. Bei einem Mode-Event in London präsentierte sie ihn in einem bauchfreien Zweiteiler.

Auf diesem roten Teppich waren alle Augen nur auf eine gerichtet: Sienna Miller (41). Die britisch-amerikanische Schauspielerin präsentierte ihren Babybauch auf selten dagewesene Weise am Donnerstagabend bei dem Mode-Event Vogue World in London.

Sie trug einen cremefarbenen Satin-Zweiteiler bestehend aus hochgesteckter XXL-Bluse und unförmigem Ballonrock. Diese Kombination gab den Blick auf ihren nackten, deutlich gewölbten Bauch frei. Dass sie dazu goldene Statement-Ohrringe und eine schwarze Feinstrumpfhose sowie schwarz-durchsichtige Pumps trug, wurde bei diesem Anblick zur Randnotiz.

Ihre Schwangerschaft gab die Blondine Mitte August bekannt. Fotos, die das US-Magazin "People" präsentierte, zeigten sie mit Babybauch im engen, braunen Bikini am Strand von Ibiza.

Zweites Kind für Sienna Miller

Für Sienna Miller ist es das zweite Kind. Vor elf Jahren kam ihre Tochter Marlow zur Welt. Der Vater ist Schauspielkollege Tom Sturridge (37), mit dem Miller von 2011 bis 2015 zusammen war. Nun erwartet sie ihr erstes gemeinsames Baby mit ihrem neuen Partner Oli Green (26). Mit dem Schauspieler und Model ist sie seit Februar 2022 liiert.

Vor einem Jahr hatte die Schauspielerin mit der Frauenzeitschrift "Elle UK" über ihre Familienplanung gesprochen und dabei verraten, dass Eizellen eingefroren worden seien, als sie 40 Jahre alt wurde. In den zehn Jahren davor hatte sie immer wieder den sozialen Druck gespürt, mehr Kinder haben zu müssen. "Die Biologie ist in diesem Jahrzehnt unglaublich grausam zu den Frauen - zumindest war es für mich so", sagte Miller. Nachdem die Eizellen eingefroren waren, sei der Druck verschwunden. "Wenn es passiert, dann passiert es", sagte sie dann noch über eine mögliche Schwangerschaft...