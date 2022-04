Kourtney Kardashian und Travis Barker sollen bereits geheiratet haben. Die beiden haben sich angeblich direkt im Anschluss an die Grammy-Verleihung das Jawort gegeben.

Kourtney Kardashian (42) und Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (46) sind seit Oktober 2021 verlobt - und sollen inzwischen geheiratet haben. Wie das US-Promiportal "TMZ" meldet, haben sich die beiden angeblich direkt nach der Grammy-Verleihung am Sonntagabend das Jawort gegeben. Dabei sollen sie den Aufenthalt in Las Vegas genutzt haben, um sich noch in der gleichen Nacht in einer Kapelle von einem Elvis-Imitator trauen zu lassen.

Wie nicht näher benannte Quellen dem Portal erzählt haben, soll die angebliche Zeremonie in Las Vegas nicht die einzige für das Paar sein. Demnach werde es "mehrere" weitere Hochzeitsfeiern geben.

Erste Ehe für Kourtney Kardashian, dritte für Travis Barker

Für Kourtney Kardashian wäre es die erste Ehe. Aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (38), die von 2006 bis 2015 hielt, hat sie die Kinder Mason (geb. 2009), Penelope (geb. 2012) und Reign (geb. 2014).

Travis Barker hingegen war bereits zweimal verheiratet. 2001 ging er eine Ehe mit Melissa Kennedy ein, nach nur wenigen Monaten folgte jedoch die Scheidung. Danach war er von 2004 bis 2008 mit Schauspielerin Shanna Moakler (47) verheiratet. Mit ihr hat er die beiden Kinder Alabama (16) und Landon (18). Kourtney Kardashian und der Musiker sind seit Anfang 2020 ein Paar.