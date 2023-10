Seit einem Jahr ist Sky du Mont überglücklich mit seiner neuen Freundin Julia Schütze. Das Geheimnis ihrer "erwachsenen Beziehung": Viele Komplimente und getrennte Wohnungen.

Schauspieler Sky du Mont (76) hat eine schwere Zeit hinter sich: Nach der Trennung von Mirja du Mont (47) nach 17 gemeinsamen Ehejahren habe er "das Alleinsein auf die harte Tour lernen" müssen, wie er nun dem Magazin "Bunte" verriet. Doch seit rund einem Jahr könnte das Leben für ihn wohl kaum schöner sein und der Grund hierfür kommt ebenfalls in dem Interview zu Wort: Die österreichische Moderatorin Julia Schütze (47) ist die neue Frau an der Seite des Stars und schwärmt über ihren "Ausnahmemann" in den höchsten Tönen: "Er ist klug, erfahren, charmant, humorvoll, intelligent, großzügig und vor allem selbstständig."

Dass sie diesen letztgenannten Punkt betont, scheint kein Zufall zu sein. So gibt das Paar gegenüber "Bunte" an, dass es sich dabei wohl um das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung handelt: "Wir kleben nicht aneinander, sondern lassen uns und unserer Liebe viel Freiheit." So haben sich die beiden zwar den Traum eines gemeinsamen Hauses in Schützes Heimatstadt St. Pölten erfüllt. Eine eigene Wohnung habe dennoch jeder der beiden in ihrer "erwachsenen Beziehung" behalten.

Schützes Tochter Elisabeth spielte Amor

Eine entscheidende Rolle, dass aus Sky du Mont und Julia Schütze ein Paar wurde, scheint die Tochter der Moderatorin gespielt zu haben. So habe die inzwischen 22-jährige Elisabeth ihre Mutter dazu bewegt, du Mont ein weiteres Mal für ein Interview zu treffen. Liebe auf den zweiten Blick, wie der Schauspieler nun enthüllt. Denn erst beim zweiten Treffen "wusste ich, dass ich diese Frau gerne kennenlernen würde. Sie war so echt. Nichts an ihr ist falsch oder gekünstelt. Ich nenne sie auch Mutter Teresa, weil ich noch nie einen so liebevollen Menschen getroffen habe."

Harmonie pur also - doch in einem Punkt haben die beiden eine leicht unterschiedliche Sichtweise. Während Schütze beteuert, dass der große Altersunterschied zwischen ihnen überhaupt keine Rolle spiele, schränkt du Mont etwas ein: "Einen Altersunterschied von 29 Jahren kann man nicht wegdiskutieren. Obwohl Liebe vieles überbrückt." Sein scherzhaftes Beispiel, das in Zukunft mitunter für schiefhängenden Haussegen sorgen könnte: "Ob ich in zehn Jahren immer noch jeden Tag 17 Kilometer mit dem Fahrrad fahre, um Frühstück zu holen?"