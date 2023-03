Michael Schumachers Ehefrau Corinna Schumacher hat zu ihrem 54. Geburtstag bezaubernde Glückwünsche ihrer zwei Kinder erhalten. Sohn Mick Schumacher teilte zudem ein gemeinsames Foto mit Vater Michael.

Am 2. März hat Michael Schumachers (54) Ehefrau Corinna Schumacher (54) ihren 54. Geburtstag gefeiert. Ihre Kinder Mick (23) und Gina Schumacher (26) nahmen das zum Anlass, ihrer Mutter in sozialen Netzwerken bezaubernde Geburtstagsgrüße zu senden. Sohn Mick teilte auf Instagram eine Serie von drei Schnappschüssen, die ihn mit seiner Mutter sowie auf dem letzten Bild auch gemeinsam mit Vater Michael zeigen. Dazu schrieb der 23-Jährige: "Happy Birthday Mum", gefolgt von einem Herz-Emoji und den Worten "Love you".

Gina Schumacher gratuliert der "besten Mutter"

"So eine starke Frau, Corinna, du rockst" oder "Herzlichen Glückwunsch, Königin" heißt es in den Kommentaren zu Mick Schumachers Post, der aktuell (Freitagnachmittag, 3. März) auf über 350.000 Likes kommt. Von Tochter Gina Schumacher gab es zu Corinnas Ehrentag zwei bezaubernde Bilder mit Pferd zu sehen. Die 26-Jährige schrieb dazu: "Happy Birthday to the best Mum", oder auf Deutsch: "Herzlichen Glückwunsch an die beste Mutter". Gina und Mutter Corinna Schumacher teilen die gemeinsame Liebe zum Reitsport.