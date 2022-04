Wer gut in Form bleiben will, muss fleißig schwitzen und dehnen. Für viele Promis gehören Sport und Fitness zum Alltag - immerhin genießen diese Gesichter großes Interesse und stehen permanent in der Öffentlichkeit. Klar, dass da nicht nur auf die Figur geachtet wird, sondern auch auf eine gesunde Lebensweise.

Das kann sich sehen lassen

Viel Training zahlt sich aus, nicht nur für die eigene Fitness. Die sportlichen Promis begeistern damit auch ihre Fans. Denn diese reagieren beeindruckt von so viel Sportsgeist. Und den einen oder anderen werden die vielen Fotos der fitten Stars womöglich selbst zu mehr Aktivität anregen.

So halten sich die Stars fit

Ob Klettern, Krafttraing oder Yoga - diese Promis wissen, was Spaß macht und den Körper in Form bringt. Moderatorin Palina Rojinski mag es zum Beispiel gerne abenteuerlich, sie zieht es hoch hinaus an die Kletterwand. Schauspielerin Wolke Hegenbarth setzt dafür lieber auf Ballspielen im Bikini. Und Daniela Katzenberger schafft sogar den Spagat in der Sonne.