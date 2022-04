Nachdem italienische Medien übereinstimmend vom Tod des berühmten Spieleberaters Mino Raiola im Alter von 54 Jahren berichtet hatten, gab dieser nun selbst ein vermeintliches Lebenszeichen ab. Auf dem offiziellen Twitter-Account des umstrittenen Beraters, zu dessen Klienten unter anderem die Weltstars Zlatan Ibrahimović (40), Erling Haaland (21) und Paul Pogba (29) zählen, verweist Raiola die Berichte über seinen Tod ins Reich der Fabeln.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.