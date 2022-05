Baby-News bei Philipp Plein: Der Star-Designer ist erneut Vater geworden. Auf Instagram verkündet er stolz die Geburt seines zweiten Kindes.

Philipp Plein (44) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das hat der Designer stolz auf Instagram verkündet. Demnach sei das erste gemeinsame Baby mit seiner Partnerin Lucia Bartoli am 16. Mai um 8:19 Uhr mit einer Größe von 51 Zentimetern und einem Gewicht von 3.900 Gramm zur Welt gekommen.

Weiter schreibt Plein: "Kann nicht aufhören, zu weinen über so viel Segen von oben." Dazu teilt der Modeschöpfer ein Foto aus einer Klinik im schweizerischen Lugano. Zu sehen ist eine Lounge, in der Unmengen an weißen Rosen und ein kleiner Babykorb auf dem Tisch stehen.

Sie haben einen Sohn

Der "Bild"-Zeitung hat das Paar Anfang April verraten, dass es einen Jungen bekommt. Den Namen behalten Plein und Bartoli, die seit drei Jahren liiert sind, aber für sich.

Für den Designer ist es bereits das zweite Kind. Mit seiner Ex-Partnerin Fernanda Rigon hat er den achtjährigen Sohn Romeo Prince.