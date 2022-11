Nahezu jeder deutsche Veranstalter will sie, aber Österreich hat sie - erneut: Schlagerqueen Helene Fischer tritt in der kommenden Woche bei einer Spendengala in Wien auf.

Schon Anfang Oktober hat Helene Fischer (38) im österreichischen Bad Hofgastein auf der Bühne gerockt. Kommende Woche tritt die Schlagerkönigin erneut im Nachbarland auf: Am 18. November ist sie der Stargast der "Gala für Licht ins Dunkel". Der österreichische Sender ORF2, der das Spektakel veranstaltet, überträgt die Show live ab 20:15 Uhr aus den Sofiensälen in Wien. Von Sarah Connor bis DJ Ötzi Neben Fischer stehen dort weitere namhafte Musikgrößen auf der Bühne, wie der Programmbeschreibung des Senders zu entnehmen ist. Demnach treten etwa auch Sarah Connor (42), David Garrett (42), DJ Ötzi (51), Josh (36) und Melissa Naschenweng (32) auf. Der Sender erhofft sich von dem Staraufgebot erneut hohe Spendeneinnahmen für behinderte und sozial benachteiligte Kinder und Familien. Im vergangenen Jahr wurden mehr als drei Millionen Euro eingenommen.