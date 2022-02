Stefanie Giesinger lässt ihren Tanga blitzen

Model und Influencerin Stefanie Giesinger besucht derzeit mit ihrem Freund Marcus Butler die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Von ihrem Städtetrip postet sie auf Instagram ein Bild von sich im 90er-Jahre-Retro-Look.

Darauf präsentiert sich die Gewinnerin der neunten Staffel von "Germany's Next Topmodel" in einer weitgeschnittenen, beigen Hose und einem bauchfreien, schwarz-grauen Oberteil. Ihren Tanga hat sie dabei so weit hochgezogen, dass er deutlich zu sehen ist.

So reagieren die Instagram-Nutzer auf das freizügige Foto

Obwohl viele vom Look der 25-Jährigen begeistert sind und "❤️-" und "🔥"-Emojis hinterlassen, stößt der Unterwäsche-Blitzer jedoch nicht bei allen Instagram-Nutzern auf Gefallen. In der Kommentarspalte des Streetstyle-Schnappschusses findet man auch Kommentare wie: "Gibst die Hose auch in ihrer Größe?", oder "Muss man den Tanga so weit hochziehen? Bisschen provokativ, oder?"

Stefanie Giesinger kontert ihren Kritikern

In Sachen Mode lässt sich das Model jedoch nichts vorschreiben. In einer Instagram-Story reagiert Stefanie Giesinger auf die negativen Kommentare und schreibt: "Wenn du dich von zwei Streifen provoziert fühlst, ist das dein Problem, nicht meins." Diese Botschaft dürfte bei ihren Kritikern angekommen sein.