Fans dürfen sich möglicherweise schon bald auf neue Musik von Elton John freuen. Das zumindest hat The-Who-Gitarrist Pete Townshend in einem Interview angedeutet. Der Musiker soll Townshend zufolge auf dem neuen Tonträger mit einer Grammy-Preisträgerin kooperieren.

Die britische Musik-Legende Elton John (76) verabschiedete sich im Sommer letzten Jahres vom ausgedehnten Touren. Nach dem letzten Konzert seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tournee in Stockholm am 8. Juli 2023 will der Sänger nach eigener Aussage mehr Zeit mit Ehemann David Furnish (61) und den beiden gemeinsamen Söhnen Zachary (13) und Elijah (10) verbringen. Das bedeutet aber mitnichten das Ende von Elton Johns großer Musikkarriere. Denn möglicherweise hat der 76-Jährige schon ein neues Album aufgenommen.

War Elton John mit Brandi Carlile im Studio?

Der "Tiny Dancer"-Interpret soll laut dem US-Magazin "Variety" mit der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Brandi Carlile (42) zwecks Aufnahmen zu einem Tonträger in einem Studio in Los Angeles gewesen sein. Das hat The-Who-Gründungsmitglied Pete Townshend (78), ein guter Freund des Musikers, laut des "Variety"-Berichts bereits Ende vergangenen Jahres gegenüber "Clashmusic" ausgeplaudert.

"Er ist gerade nach L.A. gefahren, um ein Album mit Brandi Carlile aufzunehmen. Innerhalb von zwei Wochen haben sie gemeinsam ein Album aufgenommen. Er sagt, es sei eines der besten Dinge, die die beiden je gemacht haben", so Townshend wörtlich. Weder Elton Johns Management noch das von Grammy-Preisträgerin Carlile haben sich auf Anfrage von "Variety" in dieser Sache geäußert.

Eine Kooperation der beiden Künstler wäre allerdings wenig überraschend. So trat die 42-Jährige, die sich in den vergangenen Jahren auch zunehmend als Produzentin hervorgetan hat, bei Elton Johns letztem Konzert auf nordamerikanischen Boden im November 2021 in Los Angeles mit dem Sänger auf. Auch auf Elton Johns "Covid"-Album "The Lockdown Sessions" aus dem Jahr 2021 ist Carlile zu hören.

Elton John hat in seiner langen und erfolgreichen Karriere indes immer wieder auf Kooperationen mit anderen Musikern gesetzt. So nahm er etwa zuletzt 2022 mit US-Popstar Britney Spears (42) den Song "Hold Me Closer" auf, und ein Jahr zuvor mit Dua Lipa (28) "Cold Heart (Pnau remix)". Der "Variety"-Bericht nennt jedoch auch die Möglichkeit, dass Brandi Carlile ein potenzielles neues Album von Elton John lediglich produziert haben könnte.