Schauspielerin Stephanie Stumph ist Mutter geworden! Auf Instagram teilte sie ein Bild mit den Füßchen des Babys.

Stephanie Stumph (37) ist Mutter geworden. Das verkündete die Schauspielerin auf Instagram. Sie teilte ein Bild mit den Füßen des Babys und schrieb dazu: "Ein paar Tage hast du dir die Welt nun schon angeschaut, kleiner Mann, und wir sind ganz verliebt in dich".

In einem weiteren Post bedankte sich die 37-Jährige "für die tolle Betreuung" beim Geburts- und Hebammenteam im Universitätsklinikum Dresden. In dem Beitrag ist zu sehen, wie der Kleine in einer Babyschale getragen wird - vermutlich vom Vater, der von hinten im Bild ist.

Liebe im Krankenhaus

Mitte April hatte Stephanie Stumph in einem "Bunte"-Interview bestätigt, dass sie ein Kind erwartet. Sie sei bereits im neunten Monat, sagte sie damals. Und: "Es ist ein absolutes Wunschkind." Auch über den Vater ihres ersten Kindes, ein plastischer und rekonstruktiver Chirurg aus München, spricht Stumph. Sie habe in ihrem Florian (38) ihren Wunschpartner gefunden.

Kennengelernt hätten sich die beiden nach einem Dreh für die Krimireihe "Der Alte". Sie habe sich den Ringfinger gebrochen und musste ins Krankenhaus. Dort habe sie den Mann kennengelernt, von dem sie schon in der Notaufnahme wusste: "Der ist es!"