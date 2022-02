Die Namen der Sportler kennen in Deutschland oftmals nur echte American-Football-Fans. Die der unzähligen prominenten Besucher sind hingegen den allermeisten ein Begriff. Zahlreiche Mega-Stars besuchten das Finale um die Meisterschaft der NFL. Bilder aus dem Stadion im kalifornischen Inglewood zeigen etwa Justin Bieber (27) mit seiner Ehefrau Hailey (25). Ihnen hatten sich das Model Kendall Jenner (26) und deren Freund, Basketballstar Devin Booker (25), angeschlossen.

Daneben waren auch zahlreiche weitere Prominente angereist, um den Sieg der Los Angeles Rams über die Cincinnati Bengals und die berühmte Halbzeitshow live mitzuerleben. So waren unter anderem Dwayne "The Rock" Johnson (49), der früher selbst American Football spielte, Schauspielerin Rebel Wilson (41) und ihre Kollegin Charlize Theron (46), Orlando Bloom (45) sowie Rapper Drake (35) vor Ort.

Jennifer Lopez (52) kam mit ihrem Partner Ben Affleck (49) und auch Basketballlegende LeBron James (37) war dabei. Der Schauspieler Ryan Reynolds (45) hatte offenbar mit seinem Kollegen Will Ferrell (54) eine Menge Spaß, während Mark Wahlberg (50) auf Instagram sein "Super Bowl Swag"-Outfit präsentierte.

